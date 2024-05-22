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Сегодня, 20:07

Непомнящий: «Всегда нравилась игра Акинфеева, а от Сафонова ожидал большего»

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Непомнящий назвал лучшего вратаря РПЛ в сезоне-2023/24.

«Раньше лучшими вратарями называли тех, кто становился чемпионом. Мне всегда нравилась игра Акинфеева, но в последнее время он мало проводил времени на поле. Ожидал ли большего от Сафонова? Да. С Симпатией отношусь к Матвею, у него есть все качества, но нет какой-то основательности в игре. Блестяще может среагировать на линии ворот, но чего-то ему не хватило, чтобы стать лучшим вратарем. Сегодня он вратарь номер один в сборной России», — приводит «РБ Спорт» слова Непомнящего.

27 мая состоится ежегодная премия «Герои РПЛ». В число номинантов на награду лучшему вратарю сезона попали Матвей Сафонов из «Краснодара», Игорь Акинфеев из ЦСКА и Александр Максименко из «Спартака».

Источник: РБ Спорт
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
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