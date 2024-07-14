Непомнящий поделился мнением об игре защитника «Зенита» Нуралы Алипа

Тренер Валерий Непомнящий поделился мнением, сможет ли защитник Нуралы Алип закрепиться в основном составе «Зенита» в новом сезоне.

«По силам ли Нуралы Алипу играть в новом сезоне в основном составе «Зенита»? Не знаю. Вполне вероятно. Мне кажется, ему надо больше играть. Защитники, как и вратари, чем больше играют, тем быстрее прогрессируют», — заявил Непомнящий Legalbet.

13 июля Алип вышел на замену вместо центрального защитника Родригао на 67-й минуте матча OLIMPBET Суперкубка России против «Краснодара» (4:2). В сезоне-2023/24 Алип провtл 37 матчей за «Зенит» во всех турнирах и забил один мяч.