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Сегодня, 00:24

Непомнящий: «О ЦСКА сложно говорить в позитивном ключе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий с тревогой ждет матч ЦСКА против «Рубина» в 12-м туре чемпионата России.

«О ЦСКА сложно говорить в позитивном ключе. Команду покинуло несколько важных игроков, некоторые сейчас не выступают из-за повреждений. Клуб не лучшим образом сработал на трансферном рынке. Пошел ли перерыв на пользу команде? Наверное, это так. Кто-то подлечился, другой — нашел свою игру. Увидим, даст ли это результат. Команда в эти две недели не принимала участия в контрольных встречах. С тревогой жду следующий матч. «Рубин» — непростой соперник для армейцев. Опыт подсказывает, что на казанцев надо настраиваться максимально серьезно» — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Непомнящего.

Матч «Рубин» — ЦСКА состоится в субботу, 21 октября, в Казани. Начало встречи — 14.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005398730_nepomnyaschiy_slojno_govorit_o_cska_v_pozitivnom_klyuche
Валерий Непомнящий
Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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