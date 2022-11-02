Непомнящий подвел итоги первой половины чемпионата России

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Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, какая команда его удивила больше всего по итогам первой половины чемпионата России.
«Думаю, «Урал» Виктора Гончаренко, при нем футболисты прибавили. При этом команда играла без Олега Шатова, а Бикфалви только два матча провел после восстановления от травмы. Мне казалось, что «Ахмат» и «Урал» с приходом новых тренеров стали играть на своем уровне, потому что футболисты приняли идеи, которые им предлагают, раскрепостились и появились результаты», — цитирует Metaratings.ru Непомнящего
Также он ответил на вопрос о прогрессе футболистов.
«Я бы не сказал, что наблюдаю у кого-то какой-то прогресс. Например, «Спартак» сейчас на ходу, но я бы не сказал, что у них есть такая фигура. Они играют за счет атаки, Промеса и Соболева, Зобнина, который прибавил. Нобоа в прошлом сезоне за «Сочи» и в нынешнем — два разных футболиста. В прошлом сезоне от него исходило напряжение для соперников. Сейчас Кристиан не в лучшей форме, поэтому и «Сочи» не может найти свою игру», — добавил специалист.
По итогам 15 туров «Зенит» с 39 очками уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на 2-й позиции (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).
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