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Сегодня, 19:14

Непомнящий подвел итоги первой половины чемпионата России

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, какая команда его удивила больше всего по итогам первой половины чемпионата России.

«Думаю, «Урал» Виктора Гончаренко, при нем футболисты прибавили. При этом команда играла без Олега Шатова, а Бикфалви только два матча провел после восстановления от травмы. Мне казалось, что «Ахмат» и «Урал» с приходом новых тренеров стали играть на своем уровне, потому что футболисты приняли идеи, которые им предлагают, раскрепостились и появились результаты», — цитирует Metaratings.ru Непомнящего

Также он ответил на вопрос о прогрессе футболистов.

«Я бы не сказал, что наблюдаю у кого-то какой-то прогресс. Например, «Спартак» сейчас на ходу, но я бы не сказал, что у них есть такая фигура. Они играют за счет атаки, Промеса и Соболева, Зобнина, который прибавил. Нобоа в прошлом сезоне за «Сочи» и в нынешнем — два разных футболиста. В прошлом сезоне от него исходило напряжение для соперников. Сейчас Кристиан не в лучшей форме, поэтому и «Сочи» не может найти свою игру», — добавил специалист.

По итогам 15 туров «Зенит» с 39 очками уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на 2-й позиции (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashchiy-klaudino-i-malkom-igrayut-na-svoyem-urovne-a-promes-vystupal-v-chempionskom-spartake--1402301/

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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25%

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ТБ 2.5

24%

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16%

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Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
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