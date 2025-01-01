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Непомнящий: «Хочется, чтобы в 2025 году мы чаще видели таких игроков, как Батраков»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий озвучил свое пожелание на 2025 год.

«Очень хочется, чтобы в 2025 году мы чаще видели таких игроков, как Батраков, чтобы в РПЛ появилось как можно больше таких ребят. Чтобы наши молодые воспитанники раскрывались, показывали себя в топ-клубах. То же самое можно сказать и про наших тренеров», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
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Алексей Батраков
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
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