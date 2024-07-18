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Сегодня, 21:45

Непомнящий предположил, какие команды навяжут конкуренцию «Зениту» в новом сезоне

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Тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос, какие команды смогут побороться с «Зенитом» за чемпионство РПЛ в сезоне-2024/25.

«Так далеко, я, конечно, не могу видеть. Но мне бы очень хотелось, чтобы конкуренция была. Полагаю, что все московские команды навяжут конкуренцию «Зениту» в сезоне-2024/25 и «Краснодар». Такое мое мнение», — цитирует Непомнящего Vprognoze.ru.

Новый сезон чемпионата России начнется 20 июля. В первом туре «Зенит» сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов».

Источник: Vprognoze.ru
Валерий Непомнящий
ФК Зенит
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