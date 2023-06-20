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Сегодня, 13:30

Непомнящий предположил, с чем связан интерес «Ювентуса» к Малкому

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказал мнение о возможном переходе бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома в «Ювентус».

«Когда в «Наполи» перешел Хвича Кварацхелия, многие эксперты думали, что ему будет очень сложно проявить себя в итальянском чемпионате. А оказалось, что он заиграл отлично. То же самое относится и к Малкому. Если его использовать как атакующего игрока без оборонительных функций, то мастерства ему, конечно, хватит. Игра «Ювентуса» меня сейчас не очень впечатляет. Возможно, интерес к Малкому и связан с желанием немного изменить структуру игры и сместить акценты в сторону нападения. По уровню он подходит итальянскому чемпионату. А уже, как он там адаптируется, это другой вопрос», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» уже работает над официальным предложением «Зениту» по трансферу Малкому.

Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» в августе 2019 года. В сезоне-2022/23 26-летний бразилец забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10947863-nepomnyaschij-predpolozhil-s-chem-svyazan-interes-yuventusa-k-malkomu.html
Малком Филипе (Малком)
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