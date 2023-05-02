Непомнящий призвал российских футболистов не переходить в израильские и турецкие команды

Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что российским футболистам, выступающим в РПЛ, не стоит уезжать в лиги Турции и Израиля.

«Досадно, что мы изолированы от европейского футбола и соревнований. Но это не значит, что нужно переходить в турецкие, израильские или кипрские чемпионаты. Надо повышать уровень российского футбола, что-то придумывать. Кузяеву точно в Турцию не надо, не его уровень. Здесь у него конкуренция, мотивация, чтобы попадать в состав. В «Зените» собраны игроки высочайшего класса, поэтому он развивается. Дзюба уже уехал и приехал, ничего не получил от Турции, а теперь играет и наслаждается в России. Я не могу за всех говорить, футболист сам решает, что он хочет, что ищет. По мне, если и уезжать, то уезжать в лучшие лиги. ТОП-5 или ТОП-6, называйте, как хотите, но не в Израиль и Турцию», — цитирует Непомнящего Legalbet.

Ранее сообщалось, что к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву проявляет интерес турецкий «Фатих Карагюмрюк», а израильский «Хапоэль Беэр-Шева» заинтересован в полузащитнике «Краснодара» Магомеде-Шапи Сулейманове.