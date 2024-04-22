Непомнящий прокомментировал конкуренцию в чемпионате России

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий отреагировал на борьбу за чемпионство в РПЛ.

«Только чудо поможет «Краснодару» и «Динамо» вернуться в чемпионскую гонку. Пока этим командам не хватает чемпионского опыта, чтобы показывать свой лучший футбол в ключевой момент. «Зенит» в этом плане — закаленная команда. Думаю, команда Семака уже не отдаст первую строчку в турнирной таблице», — сказал Непомнящий «РБ Спорт».