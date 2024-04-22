Непомнящий прокомментировал конкуренцию в чемпионате России

Сегодня, 20:02
Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий отреагировал на борьбу за чемпионство в РПЛ.
«Только чудо поможет «Краснодару» и «Динамо» вернуться в чемпионскую гонку. Пока этим командам не хватает чемпионского опыта, чтобы показывать свой лучший футбол в ключевой момент. «Зенит» в этом плане — закаленная команда. Думаю, команда Семака уже не отдаст первую строчку в турнирной таблице», — сказал Непомнящий «РБ Спорт».
На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков в 24 матчах. Вторым идет «Краснодар» (46), а третьим — «Динамо» (41). «Оренбург» располагается на 12-й строчке (26).