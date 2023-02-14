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Сегодня, 18:54

Непомнящий: «Продление контракта означает, что «Спартак» и Абаскаль пока довольны друг другом»

Мария Гусева
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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал решение «Спартака» продлить контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Мне кажется, здесь ответ очевиден, — цитирует Betonmobile.ru Непомнящего. — Если работодатель доволен результатом и качеством игры, то почему бы не продлить контракт. Оценка работы Абаскаля? Если команда прогрессирует, то и качество работы можно признать удовлетворительным. Как говорится, смотрите на табло. Сейчас и обстановка, мне кажется, в команде благоприятная, да и вокруг команды все наладилось. Удержит ли новый контракт Абаскаля от ухода в европейский клуб? Не могу сказать. Кто знает его мысли, где бы он хотел работать. Мне кажется, продление контракта означает, что обе стороны пока довольны друг другом. Есть ли шансы у «Спартака» опередить «Зенит»? Я как-то высказывал свою позицию, что «Зенит» безальтернативно станет в очередной раз чемпионом, поэтому сейчас мне неприлично будет отказываться от своих слов. А «Спартак» будет бороться за позицию, на которой находится. Хотя в футболе все бывает».

Новое соглашение с 33-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2025 года.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Betonmobile.ru
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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