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Сегодня, 17:55

Непомнящий: «Соболев — enfant terrible. Порой ведет себя, как Иванушка-дурачок»

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» высказал мнение о форварде «Спартака» и сборной России Александре Соболеве.

— Соболев присел на лавку по игровым причинам? Или воспитательная мера?

— Кроме Абаскаля никто не знает ответа на эти вопросы. Но мы видим, что Промес и Игнатов сейчас в порядке. Как и Зиньковский, которому Квинси освободил левый фланг. А Соболев — enfant terrible российского футбола. С огромным самомнением. Порой ведет себя, как Иванушка-дурачок. Возможно, Абаскаль действительно пытается его приструнить.

— Получится?

— Тут многое зависит от самого игрока. Он должен понять — незаменимых нет. Зимой «Спартак» может легко купить нового нападающего и окончательно Соболева зачехлить. Так что нельзя обижаться, вставать в позу. Нужно сжать зубы, перетерпеть и отвоевать место в старте. Форвард-то сильный, забивной. Болельщики его любят.

В текущем сезоне 26-летний Соболев провел 12 матчей за красно-белых в РПЛ, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

Александр Соболев. «Барриос, Вендел и Клаудиньо свой максимум не показывают. А Соболев порой ведет себя, как Иванушка-дурачок». Острое интервью Непомнящего

Александр Соболев
Валерий Непомнящий
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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