Непомнящий рассказал, что «Краснодару» помешало стать чемпионом России

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал игру «Краснодара» в завершившемся сезоне РПЛ.

«Есть ли ощущение, что «Краснодар» упустил чемпионство? Тут все на поверхности. Смена тренера помешала в какой-то степени. Я не осуждаю и не обсуждаю смену тренера, не зная причин и подводных камней. Я далек от клуба. Сама смена навредила. Когда команда должна была уходить вперед, были потери очков, их и не хватило в концовке», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

По итогам сезона-2023/24 РПЛ «Краснодар» занял второе место. Чемпионом в шестой раз подряд стал «Зенит».