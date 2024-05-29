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Непомнящий рассказал, что «Краснодару» помешало стать чемпионом России

Виктория Кравченко
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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал игру «Краснодара» в завершившемся сезоне РПЛ.

«Есть ли ощущение, что «Краснодар» упустил чемпионство? Тут все на поверхности. Смена тренера помешала в какой-то степени. Я не осуждаю и не обсуждаю смену тренера, не зная причин и подводных камней. Я далек от клуба. Сама смена навредила. Когда команда должна была уходить вперед, были потери очков, их и не хватило в концовке», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

По итогам сезона-2023/24 РПЛ «Краснодар» занял второе место. Чемпионом в шестой раз подряд стал «Зенит».

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-smena-trenera-pomeshala-krasnodaru-poborotsya-za-chempionstvo-367722/
Валерий Непомнящий
ФК Зенит
ФК Краснодар
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