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Непомнящий: «Краснодару» нужно завоевывать трофеи, чтобы становиться великим клубом с историей»

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о том, что нужно сделать «Краснодару», чтобы стать великим клубом.

«Я отношусь к Сергею Николаевичу Галицкому с большим почтением. Этот человек уже сделал так много для развития футбола в России и продолжает этим заниматься. Считаю, что таким людям нужно при жизни ставить памятник. Но, несмотря на все заслуги Галицкого и мою симпатию к «Краснодару», скажу, что с неба титулы не падают. И быть просто симпатичной для всех командой мало. Нужно завоевывать трофеи и делать шаг навстречу тому, чтобы становиться великим клубом с историей, как ЦСКА. Так что желаю быкам большой удачи, но в этом матче я буду болеть за армейцев», — цитирует тренера RT.

«Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона. «Быки» набрали 48 очков в 30 матчах.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1159948-nepomnyaschii-krasnodar-klub
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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