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Сегодня, 19:54

Непомнящий рассказал, кого считает лучшим голкипером сезона РПЛ

Виктория Кравченко
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Футбольный тренер Валерий Непомнящий назвал лучшего вратаря сезона РПЛ.

В номинации вратарь сезона представлены: Матвей Сафонов, Игорь Акинфеев и Александр Максименко.

— Раньше лучшими вратарями называли тех, кто становился чемпионом. Мне всегда нравилась игра Акинфеева, но в последнее время он мало проводил времени на поле.

— От Сафонова ожидали большего?

— Да. С Симпатией отношусь к Матвею, у него есть все качества, но нет какой-то основательности в игре. Блестяще может среагировать на линии ворот, но чего-то ему не хватило, чтобы стать лучшим вратарем. Сегодня он вратарь номер один в сборной России, — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

По итогам сезона 2023/24 победители будут определены в 18 номинациях, в девяти из которых лауреатами за спортивные достижения станут футболисты и лучший тренер.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-vsegda-nravilas-igra-akinfeeva-a-ot-safonova-ozhidal-bol-shego/
Валерий Непомнящий
Матвей Сафонов
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