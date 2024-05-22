Непомнящий рассказал, кого считает лучшим голкипером сезона РПЛ

В номинации вратарь сезона представлены: Матвей Сафонов, Игорь Акинфеев и Александр Максименко.

— Раньше лучшими вратарями называли тех, кто становился чемпионом. Мне всегда нравилась игра Акинфеева, но в последнее время он мало проводил времени на поле.

— От Сафонова ожидали большего?

— Да. С Симпатией отношусь к Матвею, у него есть все качества, но нет какой-то основательности в игре. Блестяще может среагировать на линии ворот, но чего-то ему не хватило, чтобы стать лучшим вратарем. Сегодня он вратарь номер один в сборной России, — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

По итогам сезона 2023/24 победители будут определены в 18 номинациях, в девяти из которых лауреатами за спортивные достижения станут футболисты и лучший тренер.