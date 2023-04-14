Непомнящий рассказал об ожиданиях от борьбы за серебряные медали РПЛ

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал, кто является основными кандидатами на серебро в чемпионате России.

«Понятно, что шансы на серебряные медали у «Ростова» сегодня выглядят предпочтительнее. Но сдается мне, что борьба продолжится, и к ней подключатся и «Спартак», и ЦСКА. У меня нет однозначного ощущения, что «Ростов» будет вторым. Они и так уже прыгнули выше головы. С одной стороны, результаты «Ростова» положительные, но, с другой стороны, есть много изъянов в игре. Игра у них нестабильна, как ни странно это прозвучит», — сказал Непомнящий Betonmobile.ru.

«Зенит» после 22 туров РПЛ занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 54 очка. «Ростов» идет на второй строчке, набрав 45 баллов. «Спартак» (42) — третий.