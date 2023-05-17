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17 мая, 19:01

Непомнящий считает, что Абаскаль справляется со своей работой на посту главного тренера «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля главным тренером московского «Спартака».

«На мой взгляд, Гильермо Абаскаль справляется со своей работой в должности главного тренера «Спартака». Ему удается держать команду на плаву. Да, случаются трудности. Но у них есть все шансы закончить чемпионат России в тройке призеров. Так что, по мне, Абаскаль оставил о себе больше позитивных впечатлений, нежели негативных. За его футболистами интересно следить, при нем «Спартак» непредсказуем. Они могут обыграть сильного соперника, а потом сыграть вничью с «Химками». А что касается критики в его адрес — дело в том, что в таком клубе очень трудно быть всем угодным. «Спартак» — сложная команда. Лично я к нему отношусь позитивно, пусть работает у нас в стране. Нашему футболу нужны такие специалисты», — приводит слова Непомнящего RT.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025 года.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. В 28-м туре «Спартак» сыграет с ЦСКА. Матч пройдет 21 мая и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1149693-nepomnyaschii-abaskal-spartak
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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