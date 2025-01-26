Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:45

Непомнящий считает, что «Динамо» должно наказать Бителло за его поведение

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий отреагировал на информацию о возвращении полузащитника «Динамо» Бителло в расположение московского клуба.

Бителло присоединился к сборам «Динамо» 25 января. Эту информацию в беседе со Sport24 подтвердил агент футболиста Майкел Портела.

«Он должен быть наказан. Но и узнать его позицию... Если у него «чемоданное настроение», то задуматься о том, нужен он команде или нет. Заманить деньгами? Не знаю. Не все же бразильцы одинаковые. У одних это есть, у других — нет. Это проблема воспитания.

Я думаю, что это индивидуальный случай. Это не может быть какой-то коллективной безответственностью», — сказал Непомнящий Metaratings.ru

Ранее сообщалось, что Бителло вернется в «Динамо», чтобы продолжить переговоры о своем уходе. В его услугах заинтересован «Ботафого».

Бителло является футболистом «Динамо» с сентября 2023 года. В составе московской команды 25-летний полузащитник забил 11 голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

Источник: Metaratings
ФК Динамо (Москва)
Бителло
Читайте также
Лукашенко оценил поведение Зеленского на переговорах с РФ в 2022 году
Рейс Москва — Сочи совершил аварийную посадку в аэропорту Саратова
Осимхен ударил журналиста у ночного клуба в Турции
ВС РФ освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР
На СВО погиб вратарь гандбольной команды Кожевников
Побег из России отменяется, гигантские штрафы — нет. Почему Бителло вернулся в «Динамо»
Популярное видео
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя