КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

16 мая, 09:58

Непомнящий считает, что «Динамо» просело по качеству игроков

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о том, что Марко Николич может сменить Славишу Йокановича на посту главного тренера «Динамо».

«Если судить по тому, как Николич строил свою работу в «Локомотиве», это хороший выбор. Ему будет просто адаптироваться в клубе. Его работа в Москве показала, что он не сторонник решительных мер. Он постепенно перешел от стиля Юрия Павловича Семина к своему. В этом году между концом сезона и началом следующего очень мало времени. Не знаю, как Николич справится с этой тонкостью. Конечно, команде необходимо укрепление. Ему будет сложно работать из-за короткой паузы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Непомнящего.

Также он согласился с тем, что «Динамо» испытывает кадровые проблемы.

«Да, конечно. Тем более по сравнению с тем, что было у Шварца. По качеству игроков команда просела», — добавил специалист.

14 мая московский клуб объявил об отставке Йокановича. До конца текущего сезона исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Павел Алпатов.

По информации «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич. Он должен возглавить клуб летом.

По итогам 27 туров РПЛ бело-голубые занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005124075_nepomnyaschiy_po_kachestvu_igrokov_komanda_dinamo_prosela
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марко Николич
Славиша Йоканович
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Гришин не считает «Спартак» главным конкурентом ЦСКА в борьбе за второе место в РПЛ
Николич о «Динамо»: «Я близок к тому, чтобы получить работу. Моя судьба решится в ближайшие 7-10 дней»
Игнатьев заявил, что матч с ЦСКА станет решающим для «Спартака» в борьбе за второе место РПЛ
Непомнящий: «Чалов побил свой рекорд по количеству забитых мячей. Но стоит ли считать, что он прибавил?»
Масалитин: «ЦСКА весенним отрезком больше заслужил второе место, чем «Спартак»
Шикунов считает Абаскаля виноватым в том, что «Спартак» развалился
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гогниев ответил критикам на оскорбления в СМИ: «Пусть меня увидят и в лицо это скажут»

Гогниев — о Гулиеве: «Сначала были конфликтные ситуации, но мы пришли к общему знаменателю»