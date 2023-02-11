Непомнящий считает, что Глушаков должен стать лидером «Нижнего Новгорода»

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал переход полузащитника Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».

«Дениса пригласили в «НН» — это уже для него плюс. Денис может вести команду за собой, должен стать лидером. Это вполне возможно из-за колоссального опыта за его спиной. Посмотрим, получится у него или нет. Необходимо вписаться в команду, поймать ритм. Желаю ему всего хорошего и удачи в новой команде», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова. Контракт с 36-летним футболистом заключен до конца сезона с опцией продления еще на год.

На данный момент клуб из Нижнего Новгорода занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков за 17 туров.