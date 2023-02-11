0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:43

Непомнящий считает, что Глушаков должен стать лидером «Нижнего Новгорода»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал переход полузащитника Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».

«Дениса пригласили в «НН» — это уже для него плюс. Денис может вести команду за собой, должен стать лидером. Это вполне возможно из-за колоссального опыта за его спиной. Посмотрим, получится у него или нет. Необходимо вписаться в команду, поймать ритм. Желаю ему всего хорошего и удачи в новой команде», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова. Контракт с 36-летним футболистом заключен до конца сезона с опцией продления еще на год.

На данный момент клуб из Нижнего Новгорода занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков за 17 туров.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4993037-nepomnyaschij-glushakov-mozhet-vesti-komandu-za-soboj-denis-dolzhen-stat-liderom-pari-nn.html
Валерий Непомнящий
Денис Глушаков
ФК Нижний Новгород
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Лепехин: «Когда Дзюба был в «Зените», никто не мог его сдержать, он все выигрывал»
Новичок «Крыльев Советов» Писарский рассказал, почему считает Осинькина топ-тренером
Писарский: «Не собираюсь в ближайшее время за границу уезжать, я доволен тем, чего уже добился»
Череда травм после отсидки закончила карьеру Мамаева. В современном футболе год без регулярных нагрузок — приговор
Георгий Тигиев: «Дзюба перешел «Локомотив»? Да ну! Думаю, он точно усилит их»
Сергей Силкин: «Один или два новых игрока не помешали бы «Динамо» сейчас»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Георгий Тигиев: «Дзюба перешел «Локомотив»? Да ну! Думаю, он точно усилит их»

Писарский: «Не собираюсь в ближайшее время за границу уезжать, я доволен тем, чего уже добился»