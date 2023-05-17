Непомнящий считает, что Карасев справится со своей задачей в дерби «Спартак» — ЦСКА

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал назначение Сергея Карасева на матч 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

«Обсуждать судейство в РПЛ всегда очень сложно. Потому что наши судьи известны своими неоднозначными решениями, которые мы часто обсуждаем. По Сергею Карасеву можно сказать одно: он лидер судейского корпуса — и ему доверили такой сложный матч. Я рассчитываю, что он должен справиться со своей задачей», — приводит слова Непомнящего RT.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на четвертой строчке.