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Сегодня, 19:24

Непомнящий считает, что нужно удлинять календарь РПЛ

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном изменении формата чемпионата России.

«Я за идею перемен, потому что мы не участвуем в еврокубках. Календарь нужно удлинять, давая командам больше возможностей заработать. Игры за «золото» или стыковые матчи дают такую возможность. Понимаю, что футбол — это не хоккей, баскетбол или волейбол, но необходимо что-то придумать. Я понимаю, что нужно давать командам играть большее количество игр категории А. Условно: ЦСКА — «Спартак». Два матча в сезоне и Кубок — три игры. Нужно увеличивать количество таких игр, тогда команды смогут зарабатывать. Я как раз за это», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в следующем сезоне формат проведения чемпионата России может быть изменен. Также он допустил, что в РПЛ может появиться плей-офф.

Источник: https://metaratings.ru/news/valerii-nepomnyashii-nuzhno-udlinyat-kalendar-rpl-i-davat-komandam-bolshe-vozmozhnostei-zarabotat-246414/
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
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