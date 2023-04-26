Непомнящий считает, что нужно удлинять календарь РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном изменении формата чемпионата России.

«Я за идею перемен, потому что мы не участвуем в еврокубках. Календарь нужно удлинять, давая командам больше возможностей заработать. Игры за «золото» или стыковые матчи дают такую возможность. Понимаю, что футбол — это не хоккей, баскетбол или волейбол, но необходимо что-то придумать. Я понимаю, что нужно давать командам играть большее количество игр категории А. Условно: ЦСКА — «Спартак». Два матча в сезоне и Кубок — три игры. Нужно увеличивать количество таких игр, тогда команды смогут зарабатывать. Я как раз за это», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в следующем сезоне формат проведения чемпионата России может быть изменен. Также он допустил, что в РПЛ может появиться плей-офф.