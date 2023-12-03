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Сегодня, 18:24

Непомнящий считает, что РПЛ лучше проводить по схеме «весна-осень»

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о необходимости возвращения российского футбола на схему «весна-осень».

«Я много лет назад говорил о том, что, в конце концов, мы северная страна. И несмотря на то, что большие усилия прилагаются к тому, чтобы были хорошие стадионы, хорошие газоны, все равно играть нам лучше по схеме «весна-осень», когда летом будет больше матчей, а не пауза в чемпионате. Нужно играть в комфортных условиях. Играть летом и для болельщиков. У нас пока еще арены, как, например, газпромовская в Питере, не везде», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

С сезона-2012/13 в РПЛ действует система «осень-весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-nam-luchshe-igrat-po-skheme-vesna-osen-311562/
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
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