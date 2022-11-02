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Сегодня, 19:31

Валерий Непомнящий: «Чемпионат очень интересен, хоть и со спортивной точки зрения уровень стал ниже»

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Непомнящий оценил уровень РПЛ в этом году по сравнению с предыдущим сезоном.

«Перед началом сезона я с надеждой говорил, что этот чемпионат будет интересно смотреть, возрастет конкуренция среди отечественных игроков и у молодых футболистов появится шанс. Мне кажется, что это наблюдается. Почти каждая игра интересная, потому что непонятно, чем она может закончиться.

Очевидно, что «Зенит» доминирует, никуда от этого не деться. Тем не менее, все остальные команды очень-очень близки друг к другу. Чемпионат очень интересен, хоть и со спортивной точки зрения уровень стал ниже. Мне кажется, что для России в ее нынешнем состоянии, получается вполне интересный сезон", — приводит Metaratings.ru слова Непомнящего.

По итогам 15 туров «Зенит» с 39 очками уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на 2-й позиции (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashchiy-chempionat-rossii-ochen-interesen-khot-i-so-sportivnoy-tochki-zreniya-uroven-stal-nizh-1402311/

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
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1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
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Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
0
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