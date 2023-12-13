Непомнящий считает, что «Зенит» не сможет заменить Вендела российским футболистом

Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Зенита» Вендела во «Фламенго».

«Вендел является важной фигурой для «Зенита», но лишь при условии, что он хочет и дальше себя проявлять в команде. Если у него уже нет заинтересованности, то нет никакого смысла удерживать футболиста», — цитирует Непомнящего RT.

Он также ответил на вопрос о достойной замене для бразильца.

«Конечно, Вендел — это важная фигура в нашем футболе, и, на мой взгляд, в «Зените» не смогут сразу определиться с тем, кто из игроков его заменит. Российские футболисты имеют мало игровой практики и практически неконкурентоспособны в средней линии. Но у петербуржцев есть хорошая возможность найти бразильцу подходящую замену в зимнее трансферное окно», — добавил специалист.

13 декабря издания Radio Manchete и JournalFla10 сообщили, что Вендел запросил немедленный трансфер. Футболист попросил своего агента организовать переход в зимнее трансферное окно. Агент футболиста Тьяго Рибейро в комментарии «СЭ» назвал фейком эту информацию.