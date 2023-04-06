Непомнящий: «Зенит» переиграет командой «Локомотив» и постарается изолировать Дзюбу»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о матче 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом»

«Дзюба будет стараться в матче «Зенита» и «Локомотива», но не факт, что ему удастся так же сыграть, как в предыдущих матчах. С одной стороны, манеру его игры знает Семак и защитники, которые будут против него играть. По моим ощущениям, «Зенит» просто переиграет командой и постарается изолировать Дзюбу. В этом случае, мне кажется, что и в этот раз фаворит — «Зенит», — приводит Metaratings.ru слова Непомнящего.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» в рамках 22-го тура РПЛ пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 51 очко. Железнодорожники идут на 11-й строчке, набрав 25 очков.