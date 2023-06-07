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Непомнящий: «Приобретение аргентинцев — риск для «Оренбурга»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий считает риском приобретения аргентинцев «Оренбургом».

«Есть ли вероятность, что аргентинцы «Оренбурга» бросят играть? Если помните, то «Зенит» в свое время тоже комплектовался аргентинцами. Да, они были талантливыми и все такое, но не получилось. Бразильцы же заиграли. Поэтому важно найти с аргентинцами общий язык, создать атмосферу. Для меня вопрос, как они себя будут проявлять. Нет вразумительного ответа, будет ли у них желание играть. Аргентинцы — это кот в мешке? Для меня, да. Хотя, наверно, такое слово не подходит, ведь все люди разные. Но с ними нужно ладить. Риск для «Оренбурга» есть», — цитирует Непомнящего Legalbet.

7 июня клуб из Оренбурга объявил о подписании полузащитника «Химнасии» Томаса Муро, который стал пятым аргентинцем в составе команды.

По итогам сезона-2022/23 «Оренбург» занял 7-е место в чемпионате России. Команда набрала 46 очков в 30 матчах.

Источник: https://legalbet.ru/news/nepomnyashij-orenburg-riskuet-pokupaya-argentintcev-oni/
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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