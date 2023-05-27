Непомнящий считает «Ростов» прорывом сезона

Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, какую команду считает прорывом сезона.

«Прорывом сезона был «Ростов», но сейчас немножко просел. Причина очевидна. Состав «Ростова» интересен тем, что там сплошные россияне. К тому же молодые и собранные с мира по нитке. Кто-то в аренде из одного клуба, другого. Виден недостаток опыта сохранения собственного потенциала на протяжении всего чемпионата. Просели, потому что молодые ребята психологически не выдерживают напряжения, когда в каждой игре надо выкладываться на 100% и более. А так они меня очень сильно порадовали», — приводит «Спорт День за Днем» слова Непомнящего.

Ростовская команда с 50 очками расположилась на 4-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. В оставшихся матчах сезона «Ростов» сыграет с «Ахматом» и ЦСКА. На данный момент ростовчан возглавляет Валерий Карпин.