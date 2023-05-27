Непомнящий считает «Ростов» прорывом сезона

Сегодня, 19:09
Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, какую команду считает прорывом сезона.
«Прорывом сезона был «Ростов», но сейчас немножко просел. Причина очевидна. Состав «Ростова» интересен тем, что там сплошные россияне. К тому же молодые и собранные с мира по нитке. Кто-то в аренде из одного клуба, другого. Виден недостаток опыта сохранения собственного потенциала на протяжении всего чемпионата. Просели, потому что молодые ребята психологически не выдерживают напряжения, когда в каждой игре надо выкладываться на 100% и более. А так они меня очень сильно порадовали», — приводит «Спорт День за Днем» слова Непомнящего.
Ростовская команда с 50 очками расположилась на 4-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. В оставшихся матчах сезона «Ростов» сыграет с «Ахматом» и ЦСКА. На данный момент ростовчан возглавляет Валерий Карпин.