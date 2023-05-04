Непомнящий считает Вендела лучшим бразильцем в составе «Зенита»

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал лучшего бразильского футболиста в «Зените».

«Наверное, сейчас сильнейший из зенитовских бразильцев — это Вендел. Иногда он действительно выделяется на фоне остальных, хотя стоит признать, что все бразильцы «Зенита» — качественные футболисты. Просто Вендел, в отличие от других, обладает одинаково хорошими оборонительными и атакующими качествами. У него огромный потенциал и большое будущее. Думаю, Вендел не затеряется в европейском топ-клубе», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

На данный момент в составе «Зенита» выступают семь бразильцев: защитники Роберт Ренан, Дуглас Сантос и Родригао, полузащитники Густаво Мантуан и Вендел, а также нападающие Клаудиньо и Малком, получившие российское гражданство. Летом 2023 года к петербуржцам присоединится хавбек Ду Кейрос.