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Сегодня, 22:30

Непомнящий считает Вендела лучшим бразильцем в составе «Зенита»

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Российский тренер Валерий Непомнящий назвал лучшего бразильского футболиста в «Зените».

«Наверное, сейчас сильнейший из зенитовских бразильцев — это Вендел. Иногда он действительно выделяется на фоне остальных, хотя стоит признать, что все бразильцы «Зенита» — качественные футболисты. Просто Вендел, в отличие от других, обладает одинаково хорошими оборонительными и атакующими качествами. У него огромный потенциал и большое будущее. Думаю, Вендел не затеряется в европейском топ-клубе», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

На данный момент в составе «Зенита» выступают семь бразильцев: защитники Роберт Ренан, Дуглас Сантос и Родригао, полузащитники Густаво Мантуан и Вендел, а также нападающие Клаудиньо и Малком, получившие российское гражданство. Летом 2023 года к петербуржцам присоединится хавбек Ду Кейрос.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-vendel-sil-nejshij-iz-brazil-tsev-zenita-on-ne-zateryaetsya-v-evropejskom-top-klube/
Валерий Непомнящий
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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