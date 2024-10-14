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Сегодня, 03:19

Непомнящий: «Позиции «Зенита» в борьбе за чемпионство — самые крепкие»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает «Зенит» главным претендентом на чемпионство в РПЛ.

«Позиции «Зенита» в борьбе за чемпионство по-прежнему самые крепкие, несмотря на третье место в турнирной таблице. «Краснодар» все-тки не самая стабильная команда, а «Локомотиву» может не хватить опыта. Поэтому шансы «Зенита» на титул видятся самыми реальными», — приводит «РБ Спорт» слова Непомнящего.

После 11 туров чемпионата России-2024/25 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 27 очками. «Локомотив», набравший такое же количество очков, уступает «быкам» по дополнительным показателям. «Зенит» идет на третьей строчке с 26 очками.

Источник: РБ Спорт

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