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Сегодня, 08:24

Непомнящий согласен с Юраном по поводу того, что в клубах РПЛ предпочтение отдают иностранным тренерам

Виктория Кравченко
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Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что согласен с Сергеем Юраном, который заявил о том, что в клубах РПЛ предпочтение отдают иностранным тренерам.

«Я согласен абсолютно с Сергеем по этому поводу. Но, с другой стороны, я уже много раз говорил, что я не понимаю работодателей. Мне интересно, какими критериями они пользуются при отборе специалистов. Когда они принимают на работу, каким образом они определяют, что этот кандидат годится, а этот нет. У нас сейчас крен в сторону Сербии, мне это непонятно», — сказал Непомнящий «Евро.Футбол.Ру».

Ранее Юран рассказал, что российские тренеры не востребованы в стране.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005649797_nepomnyaschiy_podderjal_yurana_zayavivshego_chto_rossiyskie_treneryi_ne_vostrebovanyi_v_rpl
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