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Сегодня, 19:42

Непомнящий выделил две команды РПЛ, играющих на высоких скоростях

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Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий назвал две команды чемпионата России, демонстрирующих быстрый футбол.

«Локомотив» смотрится на старте очень даже неплохо. Это такой эффект, когда клуб покидает один лидер, второй, и команда получает шанс играть без них, проявляет себя наилучшим образом. «Локомотив» играет быстро, отчаянно. Сейчас я вижу две команды, которые играют на приличных скоростях: «Локомотив» и «Спартак».

Но включу старого ворчуна и скажу, что у «Локомотива» есть проблема в обороне. Да, они сейчас нашли сочетание. Дай Бог, чтобы эти защитники сыгрались. В целом, «Локомотив» играет в хороший футбол — этого достаточно. Играйте от себя, продолжайте», — цитирует Непомнящего Legalbet.

После четырех туров «Локомотив» занимает третье место в таблице РПЛ с девятью очками. «Спартак» располагается на пятой строчке, имея в активе шесть баллов и матч в запасе.

Источник: Legalbet
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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