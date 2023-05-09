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Сегодня, 17:28

Непомнящий высказался о чемпионстве «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский спортивный функционер Валерий Непомнящий поделился эмоциями от очередного чемпионства «Зенита» в РПЛ.

«Спартак» смог навязать борьбу «Зениту» в матче? Да, конечно, хотя основную задачу команда не выполнила. Все равно победа «Зенита» в матче и в чемпионате закономерна. Гегемония того или иного клуба — это нормально. В европейских чемпионатах часто бывает такое, что один и тот же коллектив выигрывает чемпионство. В России нужно немного иначе относиться к тотальному доминированию «Зенита». Я понимаю, что кого-то сильно раздражает такая гегемония. Но кто мешает другим клубам бороться за чемпионство? Возьмите то же «Динамо». Есть финансовые возможности, в прошлом сезоне они навязывали конкуренцию «Зениту», но в один момент что-то рассыпалось. В «Зените» иначе относятся к этому вопросу. Как-то они убеждают топовых игроков остаться в клубе. Гражданство им дают, еще чего-то. Я восхищаюсь тем, как Семак на протяжении такого долгого времени управляет командой. Там в коллективе нет панибратства. Все игроки понимают, что с его решениями нет смысла спорить", — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» за четыре тура до конца сезона гарантировал себе победу в чемпионате России, обыграв в матче 26-го тура РПЛ московский «Спартак» со счетом 3:2. Подопечные Семака набрали 64 очка и стали недосягаемыми для преследователей. У московского ЦСКА, занимающего второе место в турнирной таблице, 51 очко.

Для «Зенита» победа в чемпионате страны стала пятой подряд и десятой в истории, благодаря чему клуб получил вторую звезду на своей эмблеме.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005116923_nepomnyaschiy__o_chempionstve_zenita_v_2024_godu_horoshaya_shutka
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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