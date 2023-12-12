Непомнящий высказался о необходимости в усилении состава ЦСКА

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о необходимости в усилении состава ЦСКА.

«Мне кажется, что ЦСКА необходимы усиления в зимнее трансферное окно, больше чем любой другой команде из топ-8 РПЛ. В полузащите у них недобор качественных игроков. В обороне тоже проблемы большие: у них люди не по позициям играют. В атаку тоже новая кровь не помешала бы. На флангах люди тоже как будто не на своих позициях играют — тот же Гайич, правша, но играет слева. Хотя справа он давал куда больше пользы команде. ЦСКА точно необходимо укрепляться зимой, если они еще хотят за что-то бороться в этом сезоне. Самая укомплектованиях команда РПЛ по этому сезону? Я бы выделил не только «Зенит». Мне кажется «Краснодар», «Спартак», «Динамо» обладают очень сильными составами, у них все в полном порядке с комплектацией команды. Понятное дело, что в каждое трансферное окно клубы стремятся усилить состав хотя бы парой игроков, это важно для любого тренера. Даже самую сильную команду в мире можно постоянно укреплять и укреплять. Поэтому у «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и «Динамо» с составом все очень даже неплохо, особенно, если сравнивать с ЦСКА», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

В летнее трансферное окно 2023 года ЦСКА приобрел четырех футболистов — вингера Аббосбека Файзуллаева из «Пахтакора», левого защитника Мойзеса из «Интернасьоналя», правого защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена, и нападающего Виктора Давилу из «Леона».

После 18 туров ЦСКА занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).