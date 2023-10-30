Непомнящий — о Федотове в ЦСКА: «Сложно сшить смокинг без нужных материалов»

Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром» в матче 13-го тура РПЛ (1:0).

«Несмотря на все проблемы ЦСКА с составом (не хватает защитников, выбыл из строя Максим Мухин), у армейцев очень хорошая и стабильная игра в атаке. Весь первый тайм москвичи создавали проблемы «Краснодару». А те были вынуждены действовать в полупозиции, не успевали отойти назад и не могли накрыть игроков ЦСКА. Вот в таких моментах можно увидеть работу тренера. Федотов показывает, что может работать и показывать стабильную игру даже в таком неукомплектованном составе. Ведь очень сложно сшить хороший смокинг без нужных материалов», — цитирует Непомнящего RT.

ЦСКА нанес первое поражение «Краснодару» в текущем сезоне РПЛ. Армейцы набрали 21 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 28 очками сохраняет лидерство.