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Сегодня, 17:25

Непомнящий: «По таланту Головин и Сперцян на одном уровне»

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» высказал мнение о полузащитнике «Краснодара» и сборной Армении Эдуарде Сперцяне.

— Верите, что его просматривают скауты «Ювентуса»?

— Вполне.

— Полагаете, в таком клубе парень потянет?

— Да, мне кажется, он сможет там заиграть. Я давно слежу за Эдуардом. У него богатейший потенциал. Никаких изъянов в подготовке. На поле умеет все! Умный, техничный, быстрый, выносливый, с бойцовскими качествами. Для меня по таланту Головин и Сперцян на одном уровне.

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провел 18 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, отметился 7 голами и 3 результативными передачами.

Александр Соболев. «Барриос, Вендел и Клаудиньо свой максимум не показывают. А Соболев порой ведет себя, как Иванушка-дурачок». Острое интервью Непомнящего

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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