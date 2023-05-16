Непомнящий: «Чалов побил свой рекорд по количеству забитых мячей. Но стоит ли считать, что он прибавил?»

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил прогресс игроков ЦСКА Федора Чалова и Ивана Облякова в текущем сезоне.

«Не люблю отвечать по персоналиям, получается очень субъективное мнение. Есть игроки, которые считается, что прибавили, а на самом деле играют на своем уровне. Например, условный Чалов. Он побил свой рекорд по количеству забитых мячей. Но стоит ли считать, что он прибавил? У него было 15 забитых мячей, а сейчас ситуация в команде поменялась. ЦСКА играет в такой футбол, когда его используют не только как игрока, который играет в створе, а с большим объемом. Или Обляков считается, что вырос и провел блестящий сезон, но он играет на своем потенциале. Там не видно, что он стал быстрее бегать и лучше работать с мячом. Просто сейчас он реализует то, что уже умеет. Да ему поменяли позицию — это находка тренера. И таких примеров много, не хотелось бы их обсуждать», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

В текущем сезоне 25-летний Чалов провел 27 матчей в РПЛ, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. На счету 24-летнего Облякова 8 забитых мячей и 6 голевых передач в 25 играх чемпионата России.