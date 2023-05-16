КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

16 мая, 16:57

Непомнящий: «Чалов побил свой рекорд по количеству забитых мячей. Но стоит ли считать, что он прибавил?»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил прогресс игроков ЦСКА Федора Чалова и Ивана Облякова в текущем сезоне.

«Не люблю отвечать по персоналиям, получается очень субъективное мнение. Есть игроки, которые считается, что прибавили, а на самом деле играют на своем уровне. Например, условный Чалов. Он побил свой рекорд по количеству забитых мячей. Но стоит ли считать, что он прибавил? У него было 15 забитых мячей, а сейчас ситуация в команде поменялась. ЦСКА играет в такой футбол, когда его используют не только как игрока, который играет в створе, а с большим объемом. Или Обляков считается, что вырос и провел блестящий сезон, но он играет на своем потенциале. Там не видно, что он стал быстрее бегать и лучше работать с мячом. Просто сейчас он реализует то, что уже умеет. Да ему поменяли позицию — это находка тренера. И таких примеров много, не хотелось бы их обсуждать», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

В текущем сезоне 25-летний Чалов провел 27 матчей в РПЛ, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. На счету 24-летнего Облякова 8 забитых мячей и 6 голевых передач в 25 играх чемпионата России.

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-chalov-pobil-svoi-rekord-po-kolichestvu-golov-no-stoit-li-schitat-chto-on-pribavil-251480/
Валерий Непомнящий
Иван Обляков
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Гришин не считает «Спартак» главным конкурентом ЦСКА в борьбе за второе место в РПЛ
Николич о «Динамо»: «Я близок к тому, чтобы получить работу. Моя судьба решится в ближайшие 7-10 дней»
Игнатьев заявил, что матч с ЦСКА станет решающим для «Спартака» в борьбе за второе место РПЛ
Масалитин: «ЦСКА весенним отрезком больше заслужил второе место, чем «Спартак»
Шикунов считает Абаскаля виноватым в том, что «Спартак» развалился
Гильерме: «Россия — топ-страна, мне все нравится здесь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чернов не знает, где начнет новый сезон

Игнатьев заявил, что матч с ЦСКА станет решающим для «Спартака» в борьбе за второе место РПЛ