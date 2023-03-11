Непомнящий: «Промес — занятная фигура, но не более»

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал достижение форварда «Спартака» Квинси Промеса, забившего сотый голый за московский клуб.

«Не знаю, какими критериями нужно пользоваться, чтобы называть легендой. Но то, что иностранец забил сто мячей, это важный момент. Потом, фигура Квинси много обсуждаема — и осуждаема тоже: непростая судьба у парня, и в футбольном смысле, и в человеческом. Но вообще, я считаю, что легендой может быть человек или событие по прошествии времени, в памяти потомков. А когда человек еще живой, действует, то считать его легендой... Не знаю, возможно, я не до конца понимаю, что означает это слово. А так — да, занятная фигура, но не более», — цитирует Непомнящего «Газета.Ru».

Юбилейный мяч в составе «Спартака» Промес забил в ворота воронежского «Факела» в матче 19-го тура чемпионата России. Всего на счету футболиста 204 матча за красно-белых, в которых он забил 101 гол и отдал 50 результативных передач.