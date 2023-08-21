Непомнящий: «Я не понял, что творил Абаскаль со стартовым составом «Спартака»

Российский специалист Валерий Непомнящий считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак пытается поставить петербургскому клубу новую игру.

В матче 5-го тура РПЛ, который прошел 20 августа, сине-бело-голубые одержали победу над «Спартаком» (3:1).

«Он явно работает над тем, чтобы обновленный состав сыграл так, как надо. Семак продолжает строительство новой игры с сегодняшним составом», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Непомнящего.

Также он поделился мыслями о стартовом составе «Спартака» на матч против «Зенита».

«Я немного удивился стартовому составу, который выбрал Абаскаль. Почему Литвинов отказался вне состава? Я, как и Тимур Журавель, не понял, что творил Абаскаль со стартовым составом. Часто игроки сами не понимают, что им надо делать. «Спартак» не сыграл на своем уровне», — добавил специалист.

После матча с петербуржцами главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль заявил, что полузащитник команды Руслан Литвинов потерял место в стартовом составе из-за ошибки в предыдущей игре.

На данный момент «Зенит» с 10 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на 6-й позиции, имея в активе 9 очков. В 6-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала», а красно-белые встретятся с «Ахматом». Оба матча пройдут 26 августа.