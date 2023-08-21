Непомнящий: «Я не понял, что творил Абаскаль со стартовым составом «Спартака»

Сегодня, 20:42
Российский специалист Валерий Непомнящий считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак пытается поставить петербургскому клубу новую игру.
В матче 5-го тура РПЛ, который прошел 20 августа, сине-бело-голубые одержали победу над «Спартаком» (3:1).
«Он явно работает над тем, чтобы обновленный состав сыграл так, как надо. Семак продолжает строительство новой игры с сегодняшним составом», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Непомнящего.
Также он поделился мыслями о стартовом составе «Спартака» на матч против «Зенита».
«Я немного удивился стартовому составу, который выбрал Абаскаль. Почему Литвинов отказался вне состава? Я, как и Тимур Журавель, не понял, что творил Абаскаль со стартовым составом. Часто игроки сами не понимают, что им надо делать. «Спартак» не сыграл на своем уровне», — добавил специалист.
После матча с петербуржцами главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль заявил, что полузащитник команды Руслан Литвинов потерял место в стартовом составе из-за ошибки в предыдущей игре.
На данный момент «Зенит» с 10 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на 6-й позиции, имея в активе 9 очков. В 6-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала», а красно-белые встретятся с «Ахматом». Оба матча пройдут 26 августа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -