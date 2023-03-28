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Непомнящий: «Пиняев — парень талантливый, но сейчас слишком много материалов вокруг него. И меня это смущает»

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мыслями о дальнейшем развитии карьеры нападающего «Локомотива» и сборной России Сергея Пиняева.

«Если в каждом издании мы будем обсуждать Сергея, возможно, у него и случится звездная болезнь. Парень действительно талантливый, но сейчас слишком много материалов вокруг него. И меня это смущает. В юношеском возрасте, когда роль тренера иногда превосходит авторитет родителей, нужна его помощь. А когда речь о профессиональном футболе, там тренер уже меньше времени уделяет игроку. И больше значение оказывает влияние коллектива и того, насколько здоровая в нем атмосфера. С одной стороны, это важный аспект, а с другой — это внутреннее воспитание. Насколько Пиняев будет правильно себя оценивать», — приводит Metaratings.ru слова Непомнящего.

18-летний Пиняев принял участие в товарищеском матче сборной России против команды Ирака (2:0), который прошел 26 марта. В этой встрече он отметился забитым мячом и стал самым молодым автором гола в истории сборной страны.

В текущем сезоне РПЛ форвард провел 14 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-pinyaev-deistvitelno-talantlivyi-paren-no-menya-smushaet-chto-vokrug-nego-slishkom-mnogo-razgovorov-238972/
Валерий Непомнящий
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
0
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