Непомнящий: «Пиняев — парень талантливый, но сейчас слишком много материалов вокруг него. И меня это смущает»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мыслями о дальнейшем развитии карьеры нападающего «Локомотива» и сборной России Сергея Пиняева.

«Если в каждом издании мы будем обсуждать Сергея, возможно, у него и случится звездная болезнь. Парень действительно талантливый, но сейчас слишком много материалов вокруг него. И меня это смущает. В юношеском возрасте, когда роль тренера иногда превосходит авторитет родителей, нужна его помощь. А когда речь о профессиональном футболе, там тренер уже меньше времени уделяет игроку. И больше значение оказывает влияние коллектива и того, насколько здоровая в нем атмосфера. С одной стороны, это важный аспект, а с другой — это внутреннее воспитание. Насколько Пиняев будет правильно себя оценивать», — приводит Metaratings.ru слова Непомнящего.

18-летний Пиняев принял участие в товарищеском матче сборной России против команды Ирака (2:0), который прошел 26 марта. В этой встрече он отметился забитым мячом и стал самым молодым автором гола в истории сборной страны.

В текущем сезоне РПЛ форвард провел 14 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.