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Сегодня, 15:46

Непомнящий заявил, что ему трудно понять действия Абаскаля

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Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Я не в восторге его работы, мне трудно понимать его действия. Я отношусь к статистике, о которой в контексте Абаскаля говорят так много, с некоторым предупреждением. «Спартак» по составу точно не хуже ЦСКА и «Ростова», но команда не показывает стабильную качественную картину. Там команда по ходу матча меняет по три схемы, это шараханье — не самый позитивный фактор. Для меня Абаскаль не входит в тройку лучших тренеров чемпионата», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» занял третье место в чемпионате России по итогам сезона-2022/23. Команда набрала 54 очка за 30 туров.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005147332_nepomnyaschiy_mne_trudno_ponyat_deystviya_abaskalya
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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