Непомнящий заявил, что многим клубам РПЛ не хватает игрока, похожего на Кудряшова

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о будущем экс-игрока сборной России Федора Кудряшова.

«Думаю, Кудряшов может заинтересовать клубы РПЛ этим летом. Он долгое время провел в европейском чемпионате, выступал там в основном составе. Многим российским командам не хватает игрока такого плана. Возраст у него нормальный, данные хорошие. Самое главное — желание Федора. Возможно, он будет искать команду в Турции. Но, думаю, в России он востребован не меньше», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

2 июля «Антальяспор» на официальном сайте объявил об уходе 36-летнего футболиста в связи с окончанием контракта.

Россиянин выступал за турецкую команду с января 2020-го. В сезоне-2022/23 Кудряшов провел 15 матчей за команду. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

Ранее защитник играл за «Сочи», «Истанбул Башакшехир», «Рубин», «Ростов», «Спартак», «Краснодар», «Химки» и «Томь».