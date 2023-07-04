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Сегодня, 16:38

Непомнящий заявил, что многим клубам РПЛ не хватает игрока, похожего на Кудряшова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о будущем экс-игрока сборной России Федора Кудряшова.

«Думаю, Кудряшов может заинтересовать клубы РПЛ этим летом. Он долгое время провел в европейском чемпионате, выступал там в основном составе. Многим российским командам не хватает игрока такого плана. Возраст у него нормальный, данные хорошие. Самое главное — желание Федора. Возможно, он будет искать команду в Турции. Но, думаю, в России он востребован не меньше», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

2 июля «Антальяспор» на официальном сайте объявил об уходе 36-летнего футболиста в связи с окончанием контракта.

Россиянин выступал за турецкую команду с января 2020-го. В сезоне-2022/23 Кудряшов провел 15 матчей за команду. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

Ранее защитник играл за «Сочи», «Истанбул Башакшехир», «Рубин», «Ростов», «Спартак», «Краснодар», «Химки» и «Томь».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-kudryashov-mozhet-zainteresovat-kluby-rpl-mnogim-komandam-ne-hvataet-igroka-takogo-plana/
Валерий Непомнящий
Федор Кудряшов
Футбол
РПЛ
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