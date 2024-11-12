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Сегодня, 14:21

Непомнящий заявил, что Осинькину надо менять клуб

Камила Абдурахманова
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Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал будущее Игоря Осинькина в «Крыльях Советов».

«Мне жалко, что Осинькин еще не ушел. Понимаете, он раз за разом вынужден строить, строить, строить. А мне хотелось, чтобы он сыграл. Я так думаю, что он все равно уйдет по окончании сезона, или когда это будет. В этой обстановке нельзя работать, это неправильно.Осинькин — великолепный тренер. Просто хороший со всех сторон. Он хорошо готовит молодежь, создает хорошую конструкцию из игроков, и команда постепенно обретает лицо и начинает играть.

Осинькину лучше менять клуб? Да. У него серьезная репутация сложилась. Он хорошо работает не только с молодыми игроками, но вообще с командой. У него команда играет с удовольствием, в атакующем стиле, грамотно. Всем нравится, когда команда играет в атаку. У него вратари сколько там привозили, а он спокойно к этому относится, потому что вратари часто ошибаются», — заявил Непомнящий «ВсеПроСпорт».

«Крылья Советов» после первого круга РПЛ занимают 12-е место, набрав 12 очков.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Валерий Непомнящий
РПЛ
Игорь Осинькин

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