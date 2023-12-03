Непомнящий заявил, что переносить матч ЦСКА — «Ростов» было бы нецелесообразно

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о погодных условиях в матче 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» (2:0).

«Переносить этот матч было бы нецелесообразно. Прежде всего, в никуда улетят деньги от продажи телевизионных прав и расходы на рекламу. Во-вторых, для «Ростова» может быть сложно гостить в Москве лишние сутки. Болельщикам тоже может оказаться затруднительно прийти на игру в другой день или успеть к экранам телевизоров для просмотра. К тому же нет гарантий, что погода окажется лучше», — цитирует Непомнящего RT.

Снег на «ВЭБ Арене» убирали лопатами и трактором до начала матча, а после стартового свистка продолжили это делать на тех участках поля, на которых не проходила игра. Позже главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал решение о проведении встречи, несмотря на снегопад.