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Сегодня, 13:04

Непомнящий заявил, что пока не видит пользы от Гуарирапы для ЦСКА

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре нападающего ЦСКА Сауля Гуарирапы.

«Честно говоря, у меня еще не появилось единого мнения по поводу Гуарирапы в ЦСКА, потому что пока я еще ничего, кроме желания, старания и габаритов, не увидел. На мой взгляд, это игрок не на сейчас, а на завтра. Думаю, ему нужно еще какое-то время на адаптацию. Ключевую фигуру для атаки ЦСКА в Гуарирапе пока можно увидеть только потенциально», — цитирует Непомнящего Legalbet.

12 сентября ЦСКА объявил о переходе Гуарирапы на правах аренды из «Сочи» с правом выкупа.

В сезоне-2024/25 21-летний венесуэльский форвард провел в составе армейцев 6 матчей, не отметившись результативными действиями.

Источник: Legalbet
Валерий Непомнящий
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа

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