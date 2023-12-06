Непомнящий — об игре Севикяна за сборную Армении: «Он воспользовался своим правом выбора»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о решении полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна выступать за сборную Армении.

«Севикян воспользовался своим правом выбора, и это его решение, осуждать которое сейчас будет не совсем корректно. Что касается его спортивной карьеры, в первую очередь она развивается не в сборной, а на клубном уровне, где он и зарабатывает», — цитирует Непомнящего RT.

В конце августа Севикян отказался от приглашения в сборную России и принял решение выступать за Армению. До этого он играл за молодежную и юношескую российские сборные. 12 октября 22-летний футболист дебютировал за сборную Армении в матче отборочного турнира Евро-2024 против Латвии (0:2).

Ранее Севикян назвал главное различие между Арменией и Россией.