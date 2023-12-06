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Сегодня, 17:50

Непомнящий — об игре Севикяна за сборную Армении: «Он воспользовался своим правом выбора»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о решении полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна выступать за сборную Армении.

«Севикян воспользовался своим правом выбора, и это его решение, осуждать которое сейчас будет не совсем корректно. Что касается его спортивной карьеры, в первую очередь она развивается не в сборной, а на клубном уровне, где он и зарабатывает», — цитирует Непомнящего RT.

В конце августа Севикян отказался от приглашения в сборную России и принял решение выступать за Армению. До этого он играл за молодежную и юношескую российские сборные. 12 октября 22-летний футболист дебютировал за сборную Армении в матче отборочного турнира Евро-2024 против Латвии (0:2).

Ранее Севикян назвал главное различие между Арменией и Россией.

Эдгар Севикян. «Получил вызов в сборную России, но сердце подсказало выбрать Армению». Интервью Севикяна

Источник: RT
Футбол
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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