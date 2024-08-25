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Сегодня, 20:35

Непомнящий заявил, что «Спартак» способен бороться с «Зенитом» за чемпионство

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Непомнящий оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России в нынешнем сезоне.

«Вчерашний матч ответил на вопрос, способен ли «Спартак» бороться с «Зенитом» за чемпионство. Красно-белые укомплектованы не хуже петербуржцев. «Спартак» играет быстрее, чем «Зенит». Атмосфера в команде налажена. Конечно, «Спартак» способен бороться с «Зенитом» за чемпионство», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

В субботу, 24 августа, «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в матче 6-го тура РПЛ, который прошел в Санкт-Петербурге.

Сине-бело-голубые с 14 очками продолжают лидировать в РПЛ. У «Спартака» (11) — пятая позиция.

Источник: РБ Спорт
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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