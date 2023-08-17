Непомнящий заявил, что у него нет особой жалости к Дзюбе

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий, знакомый по совместной работе с Артемом Дзюбой, оценил, как может измениться поведение 34-летнего нападающего после конфликта с журналистом.

«Он взрослый человек, сам выстраивает свою судьбу. У меня особой жалости нет. Его наказали. Он будет дальше играть. Думаю, поймет, что теперь ему нельзя ошибаться. Теперь Дзюба вообще перестанет со всеми общаться и закроется от обиды? Нет, у него такого нет. Он общается, просто в жизни бывают такие моменты, когда вдруг не хочешь никого слушать и слышать. И его на этом ловят. Это не была резкость. Мне кажется, что это была почти естественная реакция, если ему попался надоедливый человек. Вот так он среагировал. Я понимаю, что Артем сожалеет. Говорят: не трожь... Не буду продолжать. Пусть это будет самая большая ошибка в его жизни. Думаю, что ему не за что было извиняться. Он на хамство ответил хамством в его понимании. Мне так кажется. Журналист должен понять, когда он первый раз обратился, и его вопрос остался без ответа. Нет, он продолжал и наткнулся», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

16 августа стало известно, что 34-летний форвард дисквалифицирован на два матча условно за угрозу в адрес журналиста — футболист грубо ответил представителю СМИ после игры 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

Футболист получил условную дисквалификацию на два матча РПЛ и штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее в клубе объяснили поведение Дзюбы в отношении журналиста.