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Сегодня, 14:08

Непомнящий заявил, что у него никогда не было никаких проблем с Дзюбой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал возможный переход экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Нижний Новгород».

«Я уже давно дал себе слово не обсуждать эту тему. У Артема есть голова и выбор за ним. То же самое касается и работодателей, которые его хотят пригласить. Во всяком случае у меня с ним никогда никаких проблем не было», — приводит слова Непомнящего «Спорт День за Днем».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Сообщалось, что в ближайшее время футболист подпишет контракт с «Нижним Новгородом».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/nepomnyashchiy-u-menya-s-dzyuboy-nikogda-nikakikh-problem-ne-bylo
Артем Дзюба
Валерий Непомнящий
Футбол
ФК Нижний Новгород
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