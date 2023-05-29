Непомнящий: «Трудно оценивать перспективы ЦСКА в борьбе за медали»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА (0:0).

«Матч с «Краснодаром» меня несколько удивил со знаком минус в исполнении ЦСКА. Команда почему-то просела. «Краснодар» был предпочтительней. Результат в целом по игре. Армейцы на победу не наиграли. Как и «Краснодар» после удаления в своих рядах. В целом по качеству игры мне нравится ЦСКА этой зимой, даже в проигранном дерби со «Спартаком» команда выглядела неплохо. И только последний матч отыграла ниже своих возможностей. Трудно оценивать ее перспективы в борьбе за медали. Но там будет встреча с прямым конкурентом «Ростовом», который тоже сейчас выглядит не очень хорошо. Так что исход гонки крайне непредсказуем», — приводит слова Непомнящего «Известия».

ЦСКА остается на втором месте в турнирной таблице набрав 55 очков за 29 матчей. «Спартак» занимает третью строчку с 53 очками, имея матч в запасе. «Краснодар» находится на 6-м месте с 47 очками.