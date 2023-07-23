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Сегодня, 17:11

Несколько новичков «Ростова» не смогут сыграть с «Факелом» из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков

Иван Торопцев
Корреспондент
Футболисты «Ростова».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил с заявлением перед матчем команды против «Факела» в 1-м туре РПЛ.

«В это межсезонье «Ростов» провел серьезную работу на трансферном рынке. Мы усилили позиции, на которые было необходимо обратить внимание в основной команде, а также провели работу по усилению молодежного состава.
К сожалению, в сегодняшнем матче против «Факела» некоторые из наших игроков не смогут принять участие из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков.
Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, оплачивал в полном объёме необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам. «Ростов» по-прежнему готов выполнять все обязательства, если на пути не будет барьеров.
Верим, что здравый смысл восторжествует. Удачи команде в пером туре нового сезона!» — приводит пресс-служба «Ростова» слова Арутюнянца.

Этим летом «Ростов» подписал четверых футболистов: защитника Илью Ваханию («Зенит»), полузащитников Романа Акбашева и Алексея Ионова (оба — свободные агенты), а также нападающего Мохаммада Мохеби («Санта-Клара», Португалия"). Кроме этого, ростовчане арендовали у «Зенита» полузащитника Кирилла Столбова.

Матч «Ростов» — «Факел» состоится в воскресенье, 23 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: Telegram-канал «Ростова»
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ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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